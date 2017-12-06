Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcaklığın geceleri sıfırın altında 14 dereceye kadar düşmesiyle 124 kilometre kare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü'nün yüzeyi buz tutmaya başladı. Göl kenarındaki ağaçlar soğuk ve etkili olan sis nedeniyle kırağı tuttu.

Balıkçı Talip Akkuş, Çıldır Gölünün yüzeyinin buz tutmasıyla birlikte ağlarını birkaç gün içerisinde atmaya başlayacaklarını söyleyerek, ’’Çıldır Gölü şu andan itibaren buz tutmaya başladı ve yüzeyi dondu. Bundan sonra 7-8 ay Çıldır gölünde su göremezsiniz ve buz tutması nedeniyle ova olarak görebilirsiniz. Şimdi buz yeni tuttu ve birkaç gün sonra balıkçılar ağlarını buzun üzerinden atmaya başlarlar.’’ Şeklinde konuştu.