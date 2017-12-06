Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Güzelyalı Mahallesi’nde 3 katlı binanın çatısına çıkan bir işçi, tedbir almadan çalışmaya başladı. Ölümle burun buruna olmasına rağmen aldırış etmeden çatıdaki kiremitleri onaran işçi dakikalarca canını hiçe sayarak çalıştı. Bir vatandaşın görüp saniye saniye kamerayla kaydettiği görüntüler, hayatı adeta pamuk ipliğine bağlı işçinin rahat tavırlarını gözler önüne serdi. Kiremitleri aktaran işçi dakikalar boyunca ölüme davetiye çıkardı. Rahat hareketleriyle dikkat çeken işçinin neyse ki başına herhangi bir kaza gelmedi. Ancak yaşanan ihmal Mudanya ilçesinde belediye tarafından yapılan denetimlerin yeterli olup olmadığı sorusunu bir kez daha akıllara getirdi.