Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Ürgüp ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ali Akuzun'un (73) kullandığı 50 UT 922 plakalı otomobil, yağmurlu havada sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ali Akuzun yaralandı, yanında bulunan akrabası Hatice Akuzun (70) yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
73 yaşındaki adamın kullandığı araç kaza yaptı, ölü ve yaralı var
06.12.2017 - 09:31 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 09:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in Ürgüp ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Etiketler : nevşehir,kaza,trafik kazası,haberler,
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