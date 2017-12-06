Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Ürgüp ilçesi yakınlarında meydana geldi. Ali Akuzun'un (73) kullandığı 50 UT 922 plakalı otomobil, yağmurlu havada sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ali Akuzun yaralandı, yanında bulunan akrabası Hatice Akuzun (70) yaşamını yitirdi.  Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.