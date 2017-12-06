Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, yağışın ardından 50 santimetreyi buldu. Sıcaklığın, en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının bugün aralıklarla sürmesi bekleniyor. Öte yandan, Bursa-Uludağ karayolunda yer yer buzlanmaların yaşandığı bildirildi.