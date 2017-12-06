AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, yağışın ardından 50 santimetreyi buldu. Sıcaklığın, en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının bugün aralıklarla sürmesi bekleniyor. Öte yandan, Bursa-Uludağ karayolunda yer yer buzlanmaların yaşandığı bildirildi.
Uludağ'da yarım metre kar var
06.12.2017 - 09:41 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 09:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı.
Etiketler : uludağ,kar kalınlığı,kar haberleri,
525212 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525212.aspx
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