AA muhabirinin Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, yağışın ardından 50 santimetreyi buldu. Sıcaklığın, en düşük sıfırın altında 9, en yüksek sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının bugün aralıklarla sürmesi bekleniyor. Öte yandan, Bursa-Uludağ karayolunda yer yer buzlanmaların yaşandığı bildirildi.