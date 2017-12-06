Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Suriye Hükümeti kontrolünden çıkarak önce muhaliflere daha sonra ise DEAŞ’ın kontrolüne geçen ve Cerablus’a açılan Karkamış Gümrük Kapısı, başka bir noktadan açılmak üzere kapatıldı. Ağustos 2016 tarihinde Türkiye sınırını terör tehdidinden korumak amacıyla yapılan Fırat Kalkanı Harekatı sonrası 2 yıl boyunca DEAŞ’ın kontrolünde kalan Halep’in Cerablus kenti, yeniden muhaliflerin kontrolüne geçti. 1953 yılında hizmete açılan Karkamış Gümrük Kapısı 63 yıl aradan sonra geçtiğimiz Eylül ayında A sınıfına geçerek ihracata açıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, yoğunluk ve yoğun ticaretin ardından "A sınıfı gümrük idaresi" statüsüne yükseltilen gümrük kapısının yeni bir yere taşınması kararı alındı. Yeni yapılan gümrük kapısında vezne, kantar, pasaport, tescil ve gümrük muayene işlemleri daha kolay ve hızlı yapılacak. 11 Aralık Pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayacak olan gümrük kapısı, modern cihazlarla donatılarak, araçların da X-ray cihazından geçmesi sağlanacak.

Sıra bekleyen tırların geçişi sağlandı



Tadilat nedeniyle bugün itibariyle kapanan kapıdan sadece mevcut sırada bekleyen tırların geçişine izin verildi. Gün içinde geçen yaklaşık 80 tırın ardından öğle saatlerinde gümrük kapısı tamamen kapatıldı. Tır şoförleri ise yeni gümrük kapısının geçişlerini kolaylaştıracağı için memnun olduklarını dile getirirken, Suriye tarafında da tır sahasının ve bekleme bölgelerinin yapılmasını talep ettiklerini söyledi.

