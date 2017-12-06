Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler yerini soğuk havaya bıraktı. Birkaç gün önce hava sıcaklığının 19-20 derece ölçüldüğü kentte, iç kesimlerdeki kar yağışı ve hızı 80 kilometreyi bulan sert rüzgarlar nedeniyle bugün sıcaklık, 7-8 derece birden düştü. Birçok kişinin kalın giyinip, başlarına kapişon, şapka, ellerine eldiven taktığı görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ise yılın en boş günlerinden birini yaşadı.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya’da da sıcaklığın düştüğünü belirterek, sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ile 7 derece altında seyrettiğini kaydetti.Kent merkezinde gündüz hava sıcaklığının 13 derece olduğunu dile getiren Öztürk, "Gece sıcaklığı ise 7 derece olacak. Burdur 4, Isparta’da 3 derece sıcaklık ölçülecek. Bugün başlayan kuzeyli kuvvetli rüzgarlar bölgemizde etkili oluyor. Hızı 70-80 kilometreye kadar çıkan rüzgarda vatandaşlarımız çatı uçması ve soba zehirlenmelerine karşı dikkatli olmalılardır. Sert rüzgar hava sıcaklığının daha da düşük hissedilmesine neden oluyor. Hava yarından ısınmaya devam edecek, hafta sonu ise mevsim normallerine ulaşacak" dedi.Öte yandan Saklıkent Kayak Merkezi’nde de kar yağışının olduğu fakat örtü oluşturmadığı belirtildi.