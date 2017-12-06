Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Atatürk Havalimanı'nda durumlarından şüphelenilen iki kişi kaçmaya başladı.

İHA'nın haberine göre; İstanbul Atatürk Havalimanı'nda akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Atatürk Havalimanı'nda gezici olarak kontrol görevini yerine getiren polis ekiplerin dikkati sonucu 2 şüpheli kaçarken yakalandı. Polisin bir süre takip ettiği 2 şüpheliyi durdurarak kimlik ve pasaport kontrolü yapmak istedi.

Polis ekiplerinin uyarısına kulak asmayan 2 yabancı koşarak farklı yönlere kaçmaya başladı. Bu arada Dış hatlar gidiş katı otoparklar bölgesine otoparkın en üst katında polis tarafından köşeye sıkıştırılan şahıs yakalanacağını anlayınca 4.üncü kattan kendini aşağı bıraktı. Diğer yöne kaçan şahısta polisin kıskıvrak müdahalesiyle yakalandı.

Aşağı düştükten sonra yaralı olarak arabaların arasına saklanan şahsı polisler yakaladı. Daha sonra kendisine ilk yardım müdahalesi yapılan şüpheli şahıs daha sonra hastaneye kaldırıldı. Yakalanan şahıs Atatürk Havalimanı Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alınırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.