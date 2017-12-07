Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aşırı kar yağışı o ilçede köy yollarını kapattı, ekipler açtıPaylaşTweetlePaylaşGönderYorum Yap

Büyükorhan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla hayatı olumsuz etkiledi. Büyükorhan'ın yüksek kesimlerindeki dağ köylerinin yolları yoğun kar nedeniyle kapandı.

Büyükorhan'ın Kuşlar, Ericek, Karaçukur, Geynik, Mazlumlar, Sarnıç, Aktaş, Burunca ve diğer köylerine giden yolların aşırı kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine kar küreme araçları ve dozerler kar temizlemesi başlattı ve ulaşıma devam edildi.