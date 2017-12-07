Aşırı kar yağışı o ilçede köy yollarını kapattı, ekipler açtıPaylaşTweetlePaylaşGönderYorum Yap
Büyükorhan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla hayatı olumsuz etkiledi. Büyükorhan'ın yüksek kesimlerindeki dağ köylerinin yolları yoğun kar nedeniyle kapandı.
Büyükorhan'ın Kuşlar, Ericek, Karaçukur, Geynik, Mazlumlar, Sarnıç, Aktaş, Burunca ve diğer köylerine giden yolların aşırı kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine kar küreme araçları ve dozerler kar temizlemesi başlattı ve ulaşıma devam edildi.
Aşırı kar yağışı o ilçede köy yollarını kapattı
07.12.2017 - 07:51 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 07:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dağ köylerinin yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu köy yollarına ulaşıma devam edildi.
Aşırı kar yağışı o ilçede köy yollarını kapattı, ekipler açtıPaylaşTweetlePaylaşGönderYorum Yap
Kaynak: İHA
Etiketler : Bursa,kar,
525450 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525450.aspx
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