Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyükorhan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla hayatı olumsuz etkiledi. Büyükorhan'ın yüksek kesimlerindeki dağ köylerinin yolları zaman zaman kapandı. Büyükorhan'ın Kuşlar, Ericek, Karaçukur, Geynik,Mazlumlar,Sarnıç,Aktaş,Burunca ve diğer köylerine giden yolları aşırı kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine kar küreme makinaları ve dozerler kar temizlemesi başlattı. Yapılan çalışmalarla yollar açıldı ve sürücüler yollarına devam ettiler.