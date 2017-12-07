Büyükorhan'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla hayatı olumsuz etkiledi. Büyükorhan'ın yüksek kesimlerindeki dağ köylerinin yolları zaman zaman kapandı. Büyükorhan'ın Kuşlar, Ericek, Karaçukur, Geynik,Mazlumlar,Sarnıç,Aktaş,Burunca ve diğer köylerine giden yolları aşırı kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine kar küreme makinaları ve dozerler kar temizlemesi başlattı. Yapılan çalışmalarla yollar açıldı ve sürücüler yollarına devam ettiler.
Bursa'da ulaşımda zor anlar
07.12.2017 - 08:47 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 08:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın dağ ilçelerinde yoğun kar yağışı ulaşımda zor anlar yaşatıyor
Etiketler : Bursa,kar yağışı,ulaşım,
525456 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525456.aspx
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