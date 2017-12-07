Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapanması nedeniyle bugün ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. İl genelinde yüksek kesimlerdeki ilçelere bağlı 30 kadar köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı ve kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.