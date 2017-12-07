İlçede kar yağışı nedeniyle köy yollarının kapanması nedeniyle bugün ilçedeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. İl genelinde yüksek kesimlerdeki ilçelere bağlı 30 kadar köy yolunun kar nedeniyle ulaşıma kapandığı ve kapalı mahalle yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde okullar tatil edildi
07.12.2017 - 11:58 | Son Güncelleme: 07.12.2017 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon il genelinde 30 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Çaykara ilçesinde ise eğitim öğretime bugün ara verildi.
Etiketler : okullar tatil,trabzon,haberler,
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