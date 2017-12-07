Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Yolalan Beldesi'nin Üçkardeş Mahallesi’nde ikamet eden Cerail Telli’ye ait 230 koyundan 200’ü, yedikleri samandan zehirlenerek telef oldu. Evinin bitişiğinde bulunan ahırında baktığı küçükbaş hayvanlarını önceki gün akşam geç saatlerde yemledikten sonra sabah kontrol etmek üzere ahıra giren Cerail Telli, korkunç manzarayla karşılaştı. Ahırdaki koyunların çoğunluğunun yerde cansız şekilde yattığını, bazılarının ise can çekiştiğini gören Telli, hemen ilçedeki bir veteriner hekime haber verdi. Veteriner tarafından yapılan inceleme sonucunda ilk belirlemelere göre koyunların samanın içinde bulunan zirai ilaçlar ya da farklı bir zehirden dolayı telef olduğu tespit edildi.



200 koyunun telef olduğunu, bunun da yaklaşık 150 bin liralık bir maddi zarara sebebiyet verdiği belirten Cerail Telli, yardım beklediklerini söyledi. Telef olan hayvanların tamamının gebe olduğuna dikkat çeken Telli, “Ne olduğunu anlayamadık, gece saman verdiğimiz koyunlarımız sabah telef oldu. Veteriner bize koyunların saman içindeki bir zehirden kaynaklandığını söyledi. Şu anda ahırda bulunan 230 koyunumuzdan 200’ü telef oldu, geriye kalan 30’u ise telef olmaya devam ediyor. İlgili yerlere başvurduk, gerekli incelemeler yapıldı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu olay nedeniyle yaklaşık 150 bin liralık bir mağduriyetimiz söz konusu. Bizler köyde ancak hayvancılıkla geçimimizi sağlayabiliyoruz, ama artık hayvanlarda yok. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, mağdur durumdayız, uzanacak bir yardım eli bekliyoruz” diye konuştu.