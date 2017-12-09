Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'nın Inegöl ilçesinde meydana gelen kazada minibüsün çarptığı 5 yaşındaki Türkay Deniz Öztürk hayatını kaybetti.

OTOBÜSTEN İNER İNMEZ MİNİBÜS ÇARPTI

İnegöl'ün Akhisar Mahallesi'nde, Atatürk Caddesi'nde, babaannesi Sevdiye Ö. ile birlikte bindiği özel halk otobüsünden inen Türkay Deniz Öztürk'e, caddede seyir halinde olan Can Özaşçı yönetimindeki 16 KOV 44 plakalı minibüs çarptı.

AĞIR YARALANAN ÇOCUK HASTANEDE CAN VERDİ

Minibüsün ezdiği çocuk ağır yaralanırken, araç sürücüsü küçük çocuğu alarak İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine getirdi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk öldü. Minibüs sürücüsü emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.