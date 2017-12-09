Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 8 Aralık günü, Kocasinan Merkez Mahallesi'nde boş bir arazide meydana geldi. Saat 19.00 sıralarında, yaralı halde yerde yatan bir kadını görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, başından,kolumdan ve göğsünden yaralanan kadını hastaneye kaldırdı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Araştırmalarda ölen kadının Mercan Karaer olduğu belirlendi. Görgü tanıkları, silah sesi duyduklarını ve kaçan 2 kişiyi gördüklerini anlattı. Ekipler, Mercan Karaer'in eşinden boşanarak Van'dan İstanbul'a geldiğini belirledi. Soruşturma derinleştirildi. Ailesini ve çocuklarını geride bırakarak, İstanbul'da bir temizlik şirketinde çalışmaya başlayan kadının, namus cinayetine kurban gitmiş olabileceği ifade edildi.

KAMERADAN OĞLU VE KARDEŞİ ÇIKTI

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği, olay sonrasında kaçan araçtan şüphelilere ulaştı. Saldırganların, 35 yaşındaki Mercan Karaer'in oğlu Kenan G.(17) ve kardeşi Onur K.(21) olduğu anlaşıldı. Her iki şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

EVİNDEN ALINIP BOŞ ARAZİYE GÖTÜRÜLDÜ

Gözaltına alınan şüpheliler Emniyet'e götürülürken, öldürülen kadının, evinden zorla çıkarıldığı ve infaz edilmek üzere boş araziye götürüldüğü tespit edildi. Polisin cinayetin arka yüzünün aydınlatılması ve azmettiricisi olup olmadığının belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.