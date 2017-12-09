Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün Saat 18.30'daki Bandırma- İstanbul Turgut Özal feribot seferi, etkili olan lodos nedeniyle iptal edildi. İptal haberi İDO Bandırma Terminalinde yapılan anons ve cep telefonlarına gönderilen mesajla bildirildi. İptalin ardından terminalde bekleyen araçlar, karayoluyla İstanbul'a gitmek için hareket etti. Yolcular ise biletlerini gişelerde iade ettikten sonra otobüs firmalarına yöneldi. Bazı yolcular iptal haberinin çok geç verildiğini belirterek tepki gösterdi.

Etkili olan şiddetli lodos, gün boyunca deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. İDO ve BUDO'da bugün çok sayıda sefer iptal edildi. İDOda bugün şu ana kadar 13 sefer iptal edilirken, BUDOda ise 22 sefer hava muhalefeti nedeniyle gerçekleştirilemedi. İDOnun yarın saat 07.00deki İstanbul- Bandırma seferinin de iptal edildiği duyuruldu.

BUDO'da ise bugün sabah saat 08.00den itibaren Bursa- İstanbul deniz otobüsü seferleri karşılıklı olarak yapılamıyor.