Edinilen bilgiye göre, Mollahamit Mahallesi Dedeağa Sokak 81/A sayılı ikamette kalan Suriyeli Semir El Mustafa ile eşi ve 2 çocuğu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularından yardım istemeleri üzerine olay yerine polis ekipleri ile 3 ambulans gönderildi. Polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından evlerinden çıkarılan Semir El Mustafa ile ailesi 3 ayrı ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Suriyeli aile soba gazından zehirlendi
10.12.2017 - 14:24 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’te Suriyeli aile, sabodan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Etiketler : kilis,soba gazı,haberler,
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