Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mollahamit Mahallesi Dedeağa Sokak 81/A sayılı ikamette kalan Suriyeli Semir El Mustafa ile eşi ve 2 çocuğu sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularından yardım istemeleri üzerine olay yerine polis ekipleri ile 3 ambulans gönderildi. Polis ekipleri ile vatandaşlar tarafından evlerinden çıkarılan Semir El Mustafa ile ailesi 3 ayrı ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.