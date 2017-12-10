Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde bulunan bir adres ve eklentisine yapılan operasyonda 12 adet altın rengi sikke, 1 adet gümüş rengi sikke ve 12 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje olmak üzere toplam 25 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi. Açıklamada, durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerlerinde yapılan aramada da 5 adet metalin geçirildiği ve şahısların gözaltına alındığı bildirildi.