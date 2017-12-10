Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde bulunan bir adres ve eklentisine yapılan operasyonda 12 adet altın rengi sikke, 1 adet gümüş rengi sikke ve 12 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje olmak üzere toplam 25 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir” denildi. Açıklamada, durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerlerinde yapılan aramada da 5 adet metalin geçirildiği ve şahısların gözaltına alındığı bildirildi.
Batman'da tarihî eser operasyonu
10.12.2017 - 15:20 | Son Güncelleme: 10.12.2017 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tarihî eser ele geçirildi.
Etiketler : Batman,tarihî eser operasyonu,
526253 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526253.aspx
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