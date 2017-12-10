Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaneli Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlik Tayyare meydanında ve Cuma pazarının çeşitli noktalarında sergilendi. Öğrencilerin aynı anda uyuşturucu ve madde bağımlılarının yaşadıklarına dikkat çekmek için aynı anda baygınlık geçiriyor gibi yaparak olayı canlandırdılar. Öğrencilerin gösterileri gerçeğini aratmadı. Cuma pazarını gezen vatandaşlar yerde baygın vaziyette yatan çocukları görmeleri üzerine 112 ve 155 acil durum hatlarına hemen ihbarda bulunurken bir grup vatandaş yaşananları şaşkın bakışlarla izledi. Yaşanan olayın uyuşturucuyla mücadelede farkındalık amacıyla gerçekleştiğini öğrenen vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

"BAĞIMLI OLMA, ÖZGÜR OL"

Daha sonra Tayyare meydanında toplanan öğrenciler, kaymakamlık binası önüne kadar “Bağımlı olma, özgür ol, uyuşturucuya hayır” sloganlarıyla yürüdüler. Kaymakamlık önünde sona eren farkındalık yürüyüşünde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, “Osmaneli ilçesinde böyle etkin bir proje yapmış olduğunuz için hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Madde bağımlılığındaki asıl mücadele bu bağımlılığa hiç başlamamaktır. Hiç başlamamak için de değerli belediye başkanımızın söylediği gibi sportif ve sanatsal faaliyetler ile enerjinizi buraya harcayacaksınız. Bir şeye olan sevgimizi ancak başka bir şeye olan sevgimizle yok edebiliriz. Yaşama tutunmayı seveceksiniz, etrafınızdaki insanı insan olduğu için seveceksiniz ki bağımlı olmaktan kurtulacaksınız. Ya özgür olacaksınız, ya maddeye bağımlı olacaksınız. Özgür olmaya ve yaşama bağlanmayı tercih eden hepinizi bu farkındalık gösterisi için yürekten kutluyorum. İlçe kaymakamımıza, belediye başkanımıza ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüze böyle bir farkındalık çalışması için kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.