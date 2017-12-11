Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Doğanbey mevkisinde devriye görevi yürüten Kuşadası Sahil Güvenlik ekipleri, bir lastik bot olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, botta yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında Suriye ve Somali uyruklu kaçak göçmenlerin de yer aldığı 53 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemler için jandarma ekiplerine teslim edildi.