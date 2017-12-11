Alınan bilgiye göre, Doğanbey mevkisinde devriye görevi yürüten Kuşadası Sahil Güvenlik ekipleri, bir lastik bot olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekipler, botta yurt dışına geçmeye çalışan, aralarında Suriye ve Somali uyruklu kaçak göçmenlerin de yer aldığı 53 kişiyi yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemler için jandarma ekiplerine teslim edildi.
İzmir'de 53 kaçak göçmen yakalandı
11.12.2017 - 02:48 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 02:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 53 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : izmir,kaçak,göçmen,
526351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526351.aspx
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