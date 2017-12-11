Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 02:00 sıralarında Kadıköy Misak-i Milli sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre dövmecilik yapan Şara Çopur, iş yerinde sevgilisi ile cep telefonu ile konuşmaya başladı. İddiaya göre sevgilisine telefonda intihar edeceğini söyleyen Çopur, sevgilisi tarafından uzun süre ikna edilmeye çalışıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca ikna olmayan Şara Çopur telefonu kapattıktan sonra iş yerinde bulunan demir korkuluklara asarak intihar etti. Sevgilisi tarafından 155 Polis İmdat hattına haber verilmesi üzerine iş yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri içeri giremeyince iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Polis ekipleri içeri girdiklerinde Çopur’un cansız bedeni ile karşılaştı.

Yakınlarına haber verildi

Polis ekipleri tarafından yakınlarına haber verilmesi üzerine Şara Çopur’un oğlu, eski eşi ve sevgilisi olay yerine gelirken, Çapur’un cansız bedeni gören oğlu gözyaşlarına boğuldu. Eski eşi oğlunu teselli ederken, sevgilisinin üzgün olduğu görüldü. Olay yeri ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası Çopur’un cenazesi Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Burada yapılacak ilk incelemelerin ardından Çopur’un cenazesi Adli Tıp Morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Cenazesini oğlu, eski eşi ve sevgilisi taşıdı

Olay yeri ekiplerinin olay yerinde yaptıkları inceleme sonrası Şara Çopur’un cenazesi ceset torbasına konuldu. Çopur’un cenazesini oğlu, eski eşi ve sevgilisi taşırken, oğlunun annesinin içinde bulunduğu tabuta son bakışı ise yürekleri dağladı. Cenaze aracına konulan Çopur’un cenazesi daha sonra Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.