Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kocaeli genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda 1 kilo 381 gram esrar, 11 gram bonzai, 368 adet ecstasy hap, 14 kök Hint keneviri 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Ekipler yapılan operasyonların devam edeceğini bildirdi.