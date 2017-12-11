Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kocaeli genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda 1 kilo 381 gram esrar, 11 gram bonzai, 368 adet ecstasy hap, 14 kök Hint keneviri 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Ekipler yapılan operasyonların devam edeceğini bildirdi.