Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Kocaeli genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda 1 kilo 381 gram esrar, 11 gram bonzai, 368 adet ecstasy hap, 14 kök Hint keneviri 1 adet tabanca ve 12 adet fişek ele geçirildi. Ekipler yapılan operasyonların devam edeceğini bildirdi.
Kocaeli’de ecstasy hap ele geçirildi
11.12.2017 - 10:39 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 10:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 368 adet ecstasy hap ele geçirildi.
Etiketler : Kocaeli,ecstasy,uyuşturucu,
526469 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526469.aspx
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