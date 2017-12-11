Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Süleymanlar Mahallesi Açık Hava Çıkmazı Sokak Eski Devlet Hastanesi binası mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre lise öğrencileri Turgut Yiğit E. ile Hüseyin Y. ormanlık alanda gezmeye çıktı. Bir süre sonra yollarını kaybeden liseli öğrenciler ormandan çıkamayınca Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Cep telefonlarından öğrencilerin bulunduğu mevkiyi tespit eden itfaiye ekipleri kısa sürede kendilerine ulaştı. Yaklaşık 4 metre yükseklikteki duvardan merdivenle indirilen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

