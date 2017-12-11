Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç olay, Çorum'un Yavruturna Mahallesinde bulunan özel bir lisede meydana geldi. İddialara göre, A.S.D., derse girmeyip okulun tuvaletine giderek yanında bulunan eşarbı boynuna geçirip intihara kalkıştı. Öğretmenler tarafından tuvalette asılı hâlde bulunan A.S.D, son anda kurtarılarak bir odaya alındı. Ardından 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede verilen adrese gelen sağlık görevlileri kız öğrenciye ilk müdahaleyi okulda yaptı. Ambulansa alınan genç kız, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan kız öğrenci yoğun bakım ünitesine alındı. Polis olayın yaşandığı okulda inceleme yaptı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.