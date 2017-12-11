Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay gece geç saatlerde Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Park Caddesi üzerinde bulunan Öğretmen Evi yakınlarında meydana geldi. Vatandaşlar sahil bandında yerde hareketsiz yatan ve ağzında köpükler olan bir kişiyi öldü zannederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 37 yaşındaki D.K.’nın ölmediğini belirledi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan D.K., daha sonra Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan incelemeler sonucunda D.K.’nın uyuşturucu madde komasına girdiği ve bu yüzden yerde hareketsiz olarak yattığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.