Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Piyade Sözleşmeli Er Hacı Mustafa Can’ın şehadet haberini Gülnar ilçesine bağlı İshaklar Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Mustafa ve anne Eşe Can gözyaşlarına boğuldu.Şehit Mustafa Can’ın 2 kardeşinin olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının yarın öğle namazını müteakip toprağa verileceği bildirildi.