Piyade Sözleşmeli Er Hacı Mustafa Can’ın şehadet haberini Gülnar ilçesine bağlı İshaklar Mahallesi’nde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan baba Mustafa ve anne Eşe Can gözyaşlarına boğuldu.Şehit Mustafa Can’ın 2 kardeşinin olduğu ve bekar olduğu öğrenildi. Şehidin naaşının yarın öğle namazını müteakip toprağa verileceği bildirildi.
Şehit ateşi Mersin’e düştü
11.12.2017 - 13:43 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 13:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Hacı Mustafa Can’ın acı haberi Mersin’deki ailesine ulaştı.
Etiketler : Şırnak,mersin,el yapımı patlayıcı,
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