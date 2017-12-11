Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da Ermenek Mahallesi'ndeki mülkiyet kargaşasını gidermek için Muratpaşa Belediyesi tarafından yapılan 7. ihalede, vatandaşlar ile polis ve zabıta görevlileri arasında arbede yaşandı. Durumu tepki gösteren vatandaşlar, demir bariyerleri polis ve güvenlik güçlerinin üzerine attı. Muratpaşa Belediyesi, Antalya’nın Ermenek Mahallesi’nde bazı arsaları, arazi ve parselleri çeşitli turlar halinde, her turda çok sayıda ihale olacak şekilde açık teklif usulüyle satışa çıkardı. Bugün gerçekleşen yedinci tur ihalesinde, 110 arsanın ihalesi için sabah erken saatlerinde Muratpaşa Belediyesi Değirmenönü Kültür Merkezi önüne gelen mahalleliler uzun kuyruklar oluşturdu. Üzerinde gecekondu, bahçe, sera ve az sayıda ticari alan bulunan arazilerin ihalesinde arbede yaşandı. Ermenek sakini vatandaşlar, arazi için ihaleye dışarıdan giren vatandaşlar olduğunu iddia ederek zabıta ekiplerine ve polise tepki gösterdi. İhale güvenliğini sağlayan çevik kuvvetin müdahalesiyle arbede sona erdi.

“Demir bariyer polisin üzerine atıldı”

Bu arada yaşanan kargaşa sırasında bazı vatandaşlar duruma tepki göstererek alanda güvenlik amacıyla bulunan demir bariyerleri polis ve güvenlik güçlerinin üzerine attı. Bir kadının ise , demir bariyeri kaldırarak polislerin üzerine fırlatması dikkat çekti. Bir başka vatandaş ise, demir bariyerler aşarak polislere tepki gösterirken, ekipler saldırgan vatandaşı biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Olayların büyümeye başlaması üzerine polis kalabalığa biber gazı sıkarak müdahale etti. Müdahale sırasında bazı polis ve vatandaşlar küçük yaralanmalar yaşadı. Olaylar yatışırken, bir süre sonra ihale için ismi okunan bir kadın alana girmek isterken, dışarıda bulunan arsa sahipleri kadını engellemek istedi. Yaşanan kargaşa da başka bir kadın, içeriye girmek isteyen kadının saçından tutarak engellemek istedi. Demir bariyerleri geçen kadını polis ekipleri ve güvenlik güçleri içeriye almak isterken, arsa sahipleri kadına müdahale etmeye çalıştı. Alana takviye polis ekiplerinin gelmesiyle gerginlik yatıştırıldı.

Ermenek Mahalle Muhtarı Hüseyin Elmalı, “Mahallemde 40 sene vatandaşlarımın evi bucağı, bu vatandaşları nasıl sokağa atacağız. Toprak namustur. Bu durumu siyasi partilere ve Cumhurbaşkanımızdan bu konuda yardım istiyorum. Vatandaş çok eziyet çekiyor. Bu eziyetin bir an evvel çözülmesini istiyorum. Parası olan içeri alınıyorsa, parası olmayan dışarı atılmasına gerek yok. Ben sokakta mı yatacağım, vatandaşı sokakta mı yatıracağım. Benim tek isteğim bu duruma bir çare bulunması. 40 sene adam evinde parası olan geliyor, garibanın evine toprağına göz dikiyor. Biz nasıl Suriye’den gelen vatandaşı kabul ediyorsak, Ermenek Mahallesi’ni Antalya’ya sığdıramayacak mıyız? Sığdıramıyorlarsa hepimiz göçüp gidelim. Başka yapacak bir şey yok” dedi. Mahalle sakini İrfan Koçaş ise, “Ben özellikle beyan etmek istiyorum, benim yaşım 47. 50 senedir bu vatandaşlar burada. Kendi mülkiyetlerinin kendilerine verilmesini istiyorum” diye konuştu.