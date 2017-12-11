Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’daki evinde bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilen Berat İ. hakkında, DEAŞ terör örgütü faaliyetleri çerçevesinde işlenecek olaylarda kullanılmak üzere bomba yapmaya çalıştığı kaydedildi. Hakkında Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılan Berat İ., suçlamaları reddederek evdeki malzemeleri hobi olarak bulundurduğunu belirtti. Savcı Berat İ.’nin tutuklanmasına yönelik mütalaa verdi. Geçtiğimiz Mart ayında mahkeme, Berat İ.’yi, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan beraat etti ancak, evde bulunan kesici alet nedeniyle 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasına çarptırarak cezayı erteledi.



Savcı, Berat İ.’ye terör örgütü üyeliğinden ceza verilmediği, Berat İ.'nin avukatı ise evde bulunan kesici alet nedeniyle ceza verildiği için karara itiraz etti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, hukuka aykırılık bulunmadığı için iddia makamının istemini reddederken, kesici aletin sanığa ait olduğuna dair kesin kanıt bulunmadığı gerekçesiyle ceza kararını bozdu. Berat İ., tekrar Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanırken, “Bıçak ve izinsiz maddeleri izinsiz olarak bulundurma” suçundan daha önce 5 ay hapis ve 20 gün adli para cezasından beraatına karar verildi.