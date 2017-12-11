Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Tekirdağ’ın merkez Süleymanpaşa ilçesi ve Çorlu ilçesinde belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, Süleymapaşa'da A.Ş., Çorlu’da K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu, gözaltılar var
11.12.2017 - 15:55 | Son Güncelleme: 11.12.2017 - 15:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : tekirdağ,fetö,operasyon,haberler,
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