Etkinlik günü yanına aldığı kitapla Demokrasi Parkı’na gelen Aysun öğretmen, kendisinden başka kimseyi göremedi. Bir süre beklemesine rağmen etkinliğe gelen olmayınca büyük üzüntü yaşayan öğretmen, tek başına okuyarak insanların duyarsızlığını protesto etti. Etkinliğinin kendisiyle başlayıp kendisiyle sona erdiğini vurgulayan Aydın, “Bu durum, ülkemizin, gençlerin kitaba ilgisinin ne kadar olduğunu gösteriyor” dedi.
Tek kişiyle başladı, tek kişiyle bitti
12.12.2017 - 06:56 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 06:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyamanlı edebiyat öğretmeni Aysun Aydın, bir kitap okuma etkinliği düzenlemek istedi ve bunun için sosyal medya üzerinden birkaç hafta boyunca duyurular yaptı.
Etiketler : adıyaman,aysun aydın,
526697 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526697.aspx
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