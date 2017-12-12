Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Etkinlik günü yanına aldığı kitapla Demokrasi Parkı’na gelen Aysun öğretmen, kendisinden başka kimseyi göremedi. Bir süre beklemesine rağmen etkinliğe gelen olmayınca büyük üzüntü yaşayan öğretmen, tek başına okuyarak insanların duyarsızlığını protesto etti. Etkinliğinin kendisiyle başlayıp kendisiyle sona erdiğini vurgulayan Aydın, “Bu durum, ülkemizin, gençlerin kitaba ilgisinin ne kadar olduğunu gösteriyor” dedi.