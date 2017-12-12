Notta, “Devletimiz, askerimiz ve polisimiz sizi oradan kurtaracak. Sizin de bizim gibi öğretmenleriniz olacak, bizim gibi okulunuz olacak. Merak etmeyin. Sizi o zalimlerin eline bırakmayacağız” ifadesi yer alıyordu. Not, kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu, çok sayıda kişi paylaşımda bulundu.
'Askerimiz, Arakanlı çocukları kurtaracak'
12.12.2017 - 07:00 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa Valiliğince Arakan ve İdlib için başlatılan yardım kampanyasında bir ortaokul öğrencisinin 1,5 TL yardımla birlikte gönderdiği not duygulandırdı.
Etiketler : arakan,şanlıurfa,
526698 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526698.aspx
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