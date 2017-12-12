Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Notta, “Devletimiz, askerimiz ve polisimiz sizi oradan kurtaracak. Sizin de bizim gibi öğretmenleriniz olacak, bizim gibi okulunuz olacak. Merak etmeyin. Sizi o zalimlerin eline bırakmayacağız” ifadesi yer alıyordu. Not, kısa sürede sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu, çok sayıda kişi paylaşımda bulundu.