Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığınca terör örgütü PKK’ya yönelik Gabar Dağı mevkisinde yürütülen “Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker Operasyonu” yapıldı. Operasyon sırasında Ziyaret Tepe yakınlarında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Patlamada ağır yaralanan 21 yaşındaki sözleşmeli Piyade Er Hacı Mustafa Can asker helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Can’ın şehadet haberi, Mersin’in Gülnar ilçesinde yaşayan anne Eşe ile baba Mustafa Can’a, Gülnar Kaymakamı Ekrem Güngör, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özkan Çömez, Belediye Başkan Yardımcısı Alparslan Ünivar ve İlçe Müftüsü Bilal Kadı tarafından verildi. Bekâr ve 2 kardeşi bulunan şehit Can’ın ilçede kendisine ev yaptırdığı ve 10 gün sonra izine geleceği öğrenildi. Komşuları Can’ın yaptırdığı eve Türk bayrağını kendisinin astığını anlattı.

29 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada TSK tarafından dün sabah Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava harekâtı düzenlendi, 17 terörist öldürüldü. Öğleden sonra da Metina bölgesine yapılan hava harekâtında da, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz hale getirildi.