Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 36 ayrı olayda; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan 55 şüpheli şahsa, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı kullanmak suçundan 45 şüpheli şahsa, diğer suçlardan ise 3 şüpheli şahsa işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 46’sı Şube Müdürlüğünden Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla salıverildi. 33’ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken 1 şahıs adli kontrolle, 10 şahıs savcılıktan, 3 şahıs mahkemeden serbest kaldı. Ayrıca yakalamalarda; 545 gram esrar, 414 gram eroin, 385 gram kokain, 59 adet sentetik ecstasy hap, 17 gram skunk maddesi, 10 adet captagon hap, 30 gram metamfetamin maddesi, 11,5 gram fensiklidin maddesi, 487 gram bonzai maddesi, 775 adet sentetik ecza, 4 adet hassas terazi, 7 adet tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 2 adet av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 55 bin 10 TL, 8 bin 950 dolar ve 220 avro ele geçirildi.