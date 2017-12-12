İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaybağı mevkisinde yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler otobüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 yabancı uyrukluyu yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Van'da 10 yabancı uyruklu yakalandı
12.12.2017 - 12:29 | Son Güncelleme: 12.12.2017 - 12:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Saray ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : van,kaçak,yakalandı,
526809 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/526809.aspx
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