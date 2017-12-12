Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaybağı mevkisinde yol kontrolleri sırasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler otobüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 10 yabancı uyrukluyu yakaladı. Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.