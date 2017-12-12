Olay, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Mumcu Caddesi üzerinde sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.A’ya ait iş yerinin kapısı ve camları kurşunlandı. Polis olay yerinde yaptığı incelemede 7 adet 9 mm çaplı kovan, 1 adet mermi çekirdeği, 6 adet deforme vaziyette fişek tapası, 7 adet 12’lik av tüfeği kartuşu, 11 adet kurusıkı kovan buldu.
Polis ekipleri olay sonrası düzenledikleri operasyonda saldırıyı gerçekleştirdikleri tespit edilen ve aşırı derecede alkollü oldukları görülen 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında suç aleti 1 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Şüpheliler polis merkezindeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan aşırı derecede alkollü oldukları belirtilen 5 şüphelinin bir eğlence merkezine yönelik saldırı yapacakları ancak mekanı karıştırıp yanlışlıkla iş yerini kurşunladıkları ifadelerine yansıdı.