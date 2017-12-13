Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı 152 Evler Mahallesi Ferah Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evinin arka bahçesinde 2 arkadaşı ile alkol alan Tankut Alkurt(44), sokağa gelen bir aracın yanına gitti. Araçtakiler ile Tankut Alkurt ve arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve o sırada birisi üzerinde bulunan silahı ateşledi. Silahtan çıkan kurşun Tankut Alkurt'un karnına isabet etti. Silah sesinin duyulmasının üzerine Tankut Alkurt'un arkadaşları ve araçta bulunan şahıslar hızla olay yerinden kaçarken çevredeki vatandaşlar durumu 155 ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede sağlık ekibi ile çok sayıda polis gönderildi. Karnından yaralanan Alkurt'a sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Alkurt'un ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silaha ait bir kovan, döner bıçağı ve alkol şişelerini ele geçirdi. Ekiplerin yaptıkları incelemede sonucunda çevrede bulunan bir güvenlik kamerasından olay yerinin görüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, evinin arka bahçesinde arkadaşları ile alkol alan Tankut Alkurt, sokağa giren bir aracın içindeki şahıslarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşerek Alkurt'un vurulması ve arkadaşları ile araçta bulunan şahısların olay yerinden kaçma görüntüleri yer alıyor. Yıldırım Araştırma Büro ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri kavgaya karışan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Kavgada ağır yaralanan 44 yaşındaki Tankut Alkurt'un işsiz olduğu, bir süre önce eşinden ayrıldığı ve bir oğlu ile anneannesinin yanında yaşadığı öğrenildi.