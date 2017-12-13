Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İznik'ten Orhangazi istikametine giden Ali K. idaresindeki 34 HZ 1198 plakalı çekicinin yerinden kopan lastiği, karşı yönden gelen Hasan S'nin kullandığı 34 AEA 040 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Hasan S. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine savrulan otomobil su kanalına çarptı ve sürücüsü yaralandı. Aynı lastik daha sonra Göktuğ C. yönetimindeki 16 FCA 05 plakalı otomoobile çarparak durabildi. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Hasan S, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise diğer sürücüler Ali K. ve Göktuğ C'nin ifadelerine başvurdu.