Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anıl Ünlü, Bilkent Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde birinci sınıftayken gezi merakının başladığını ifade etti. İlk gezisine 2014 yılında 57 gün süren, gezginler için ekonomik ulaşım imkanı sağlayan interrail turu ile başladığını dile getiren 25 yaşındaki Anıl Ünlü, gittiği ülkelerde çok farklı kültürler tanıdığını ve insanların hayatlarını gözlemlediğini söyledi. Anıl Ünlü, şehirleri tanıdıkça daha çok ülkeye gitmek istediğini vurgulayarak, başta İspanya, Portekiz, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya ve İtalya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerini gezdiğini aktardı. Bu gezilere yaklaşık 3 yılını harcadığını anlatan Anıl Ünlü, "Türkiye'den çıkıp otostopla gezeceğim ülkelere gittim. Çadır kurdum ve acıktığımda çoğu zaman sütlü kahvaltı gevreği yedim. Böyle yaparak, 34 ülkeyi 2 bin 500 dolar gibi bir bütçeyle gezdim" diye konuştu.

DÜNYA TURUNA BAŞLIYOR

Anıl Ünlü, bu yıl üniversiteden mezun olduğunu ve dünya turuna hazırlandığını ifade etti. Yeni deneyimler yaşamak için yeniden yola çıkacağını aktaran Ünlü, "Şimdi yaklaşık 8 yıl süreceğini düşündüğüm dünya turuna hazırlanıyorum. İlk yılımda İran, Pakistan, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal'e gitmeyi düşünüyorum. Bu ülkeleri çok detaylı gezmek istiyorum. 8 yıl boyunca hiç durmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Genç makine mühendisi Anıl Ünlü, 2018'in Eylül ayında ise 5 bin 400 metre irtifadaki Everest Ana Kampı'na tırmanmayı planladığını ve bunu yapacağı için şimdiden heyecanlı olduğunu söyledi. Ankara'da yaşayan Anıl Ünlü ayrıca gezdiği ülkelerde başına çok ilginç olayların da geldiğini ve bu seyahatlerde bir sürü anı biriktirdiğini ifade etti.