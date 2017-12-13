Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 03.00 sıralarında Maltepe Küçükyalı Caddesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Maltepe istikametinden, Bağdat Caddesi istikametine giden Sibel K. yönetimindeki 34 KG 9662 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kadın sürücünün yardımına ise yanında bulunan arkadaşı ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan Sibel K. ise, uzun süre gözyaşı döktü. Kaza sonrası şoka giren kadın sürücüyü, kazada yanında bulunan arkadaşı sakinleştirdi. Kaza yapan araç polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından olay yerine çağrılan çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.