Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesi 152 Evler Mahallesi Ferah Sokağı'ndaki evinin önünde iki arkadaşıyla alkol alan Tankut Alkurt (44), sokağa giren hafif ticari aracı görüp yanına gitti. Bu sırada araçtakiler ile Alkurt ve arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, araçta bulunan kişilerden biri yanında taşıdığı silahla ateş ederek Alkurt'u yaraladı. Olayın ardından Alkurt'un arkadaşları ve araçtaki kişiler kaçtı.

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı Tankut Alkurt'u Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Karnından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan Alkurt'un bir çocuk babası ve uzun süredir işsiz olduğu öğrenildi.

Kavganın yaşandığı sokakta boş kovan, döner bıçağı ve alkol şişeleri bulan polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, kavga ve silahla yaralama olayı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarında, Alkurt ve iki arkadaşının sokağa giren hafif ticari araca yaklaştığı, daha sonra kavganın başlaması ve Tankut Alkurt'un vurulma anı görülüyor.