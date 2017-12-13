Olay, Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baba Erol Adıyaman önce eşi Safiye Adıyaman'ı öldürdü. Daha sonra çocukları Çınar Berk Adıyaman, Elanur Adıyaman ve Nazlı Nur Adıyaman'ı öldüren baba Erol Adıyaman, ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan Erol Adıyaman'ın komaya girdiği öğrenildi.
Kayseri'de cinnet getiren baba, eşini ve 3 çocuğunu öldürdü
13.12.2017 - 08:13 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 08:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de cinnet getiren bir baba, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı ve komaya girdi.
Etiketler : Kayseri,yaşam,cinnet getirmek,
527031 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527031.aspx
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