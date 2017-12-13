Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İstanbul istikametinden gelen Muhammet Taş'ın (21) kullandığı 34 VN 2598 kamyonet, Edirne otoyol gişeleri peronunun giriş korkuluk betonuna çarptı.

Kazada, sürücü Taş ve araçta yolcu olarak bulunan Sami Akdaş (45) ile Fırat Şeker (22) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aracın çekiciyle kaldırılması ve karayolları ekiplerinin çalışmalarının ardından gişe peronundan geçiş normale döndü.

Bölgedeki yoğun sisin görüş mesafesini olumsuz etkilediği de dikkati çekti.