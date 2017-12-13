Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polisin takibi sonucu Nilüfer’deki iş yerinden araç ile ayrılan C.S. ve E.A. yakalandı. Yapılan aramalarda çıkı diye tabir edilen paketlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Konu ile ilgili devam eden çalışmalar neticesinde iş yerinin sahibi olduğu öğrenilen A.K.Ç. ve B.Ç. isimli şüphelilerin iş yerinde yapılan aramalarda metamfetamin ile uyuşturucu paketlemede kullanılan folyolar ile birlikte 2 hassas terazi ele geçirildi.

Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi’nde durumundan şüphe duyulan Ö.Ç’nin üzerinden 107 gram esrar bulundu. Ö.Ç’nin sorgusunda esrarı E.T’den aldığının öğrenilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyonda, E.T. de polis tarafından yakalandı. Şüphelinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 14 fişek ele geçirildi.

A.K.Ç, B.Ç, C.S, E.A. ve E.T, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi. Bir diğer şüpheli Ö.Ç’ye ise ‘kullanmak için uyuşturucu satın almak veya bulundurmak’ suçundan adli işlem yapıldı.