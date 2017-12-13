Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı bu olaylar sonrasında, hayvanlara işkence çektiren, canice katleden, nesli tehlike altında olan türleri avlayanlara verilecek cezaları gözden geçiren bir çalışma başlattı. Hazırlık aşamasındaki düzenleme ile cezaların artırılması gündeme gelecek. Düzenleme ile hayvanlar yönelik işlenen suçların kabahatler kanuna göre değil, ceza kanunu kapsamında değerlendirmesi sağlanacak. Yine hayvanlara yönelik işlenen suçların belirlenmesinde sahipli sahipsiz ayrımı da ortadan kaldırılacak.

HAPİS CEZASI GELİYOR

Düzenlemede en önemli değişiklik de koruma altında olan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan hayvanlarla ilgili. Koruma altındaki hayvanların katledilmesinde uygulanan para cezasının hapis cezasına dönüştürülmesi öngörülüyor. Adalet Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmada, öncelikli olarak farklı ülkelerde uygulanan yasalar gözden geçirilecek. Türkiye’deki farklı mevzuatlar da yeniden değerlendirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hazırlanan tasarı Meclis gündemine gelecek.

Erzincan Orduevi’nde bir askerin yavru kediye yaptığı işkence görüntüleri sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Gözaltına alınan er Taner H. mevcut kanunun yetersizliği sebebiyle serbest kalmıştı.