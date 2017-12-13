Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, il merkezine bağlı Teyyaredüzü Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, 80 yaşındaki Sevim Seyhan’a ait evdeki elektrikli battaniyede oluşan kaçak sonrası priz alev aldı. Prizin patlama sesini duyan yaşlı kadının damadı ve kızı odaya girerek, dumandan etkilenen Seyhan’ı dışarı çıkardı. Olayın ardından evin bulunduğu mahalleye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Kalbi ve solunumu duran Seyhan yapılan müdahalenin ardından Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Seyhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Dumandan etkilenen Seyhan’ın kızı ve damadının ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis evde incemeler yaparken yangınla alakalı soruşturma başlatı.