Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarıgöl’ün Aşağıkoçaklar Mahallesi Karacaali Sokaktaki tek katlı evinde yaşayan 38 yaşındaki Alaaddin Memiş, oğlu Ali’nin sünnet töreni için evin çatısındaki kiremitlerin üzerine bayrak yaptırdı. 6 yaşındaki oğlu Ali’nin sünnet düğününün 7 Ekim’de yapıldığını kaydeden Memiş bayraklı çatının sünnetten kendilerine hatıra kaldığını söyledi. Sünnet öncesi evin çatısındaki tüm kiremitleri beyaz badana yaptırdığını ve sünnet hatırasının kalıcı olması ve bayrağa olan sevgisinden dolayı kiremitlerin üzerine bayrak yaptırdığını kaydeden Alaaddin Memiş, "Sünnetlerimizde ve düğünlerimizde evlerin önleri bayraklarla donatılır. Ben bunun kalıcı olmasını istedim. Boyacı bir arkadaşım ücret almadan evin üzerindeki kiremitlerin üzerine bayrak yaptı. Gelip geçenler de ilgiyle bakıyorlar. Bayrağımızı seviyoruz. Her yıl yağlı boya ile boyamasını yaparak ebediyen kalmasını sağlayacağım" dedi.