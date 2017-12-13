Sarıgöl’ün Aşağıkoçaklar Mahallesi Karacaali Sokaktaki tek katlı evinde yaşayan 38 yaşındaki Alaaddin Memiş, oğlu Ali’nin sünnet töreni için evin çatısındaki kiremitlerin üzerine bayrak yaptırdı. 6 yaşındaki oğlu Ali’nin sünnet düğününün 7 Ekim’de yapıldığını kaydeden Memiş bayraklı çatının sünnetten kendilerine hatıra kaldığını söyledi. Sünnet öncesi evin çatısındaki tüm kiremitleri beyaz badana yaptırdığını ve sünnet hatırasının kalıcı olması ve bayrağa olan sevgisinden dolayı kiremitlerin üzerine bayrak yaptırdığını kaydeden Alaaddin Memiş, "Sünnetlerimizde ve düğünlerimizde evlerin önleri bayraklarla donatılır. Ben bunun kalıcı olmasını istedim. Boyacı bir arkadaşım ücret almadan evin üzerindeki kiremitlerin üzerine bayrak yaptı. Gelip geçenler de ilgiyle bakıyorlar. Bayrağımızı seviyoruz. Her yıl yağlı boya ile boyamasını yaparak ebediyen kalmasını sağlayacağım" dedi.
Manisa’da bayrak sevgisini evinin çatısına işledi
13.12.2017 - 15:38 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Aşağıkoçaklar Mahallesindeki tek katlı bir ev, çatısındaki Türk bayrağı işlemesi ile dikkat çekiyor. Sünnetlerde ve düğünlerde evlerin Türk bayrağı ile donatıldığını kaydeden ev sahibi Alaaddin Memiş, oğlunun sünnet düğününde bayrağa olan sevgisini göstermek ve sünnetten bir hatıra kalması için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.
Etiketler : Manisa,bayrak sevgisi,
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