Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin Valisi Ali İhsan Su, beraberinde TCDD 6. Bölge Müdürü Oğuz Saygılı ve gazeteciler ile Mersin Garı'ndan bindikleri trenle Yenice Garı'na kadar yolculuk yaptı.Yolculuk sırasında güzergahtaki çalışmalar hakkında bilgi veren Vali Su, Mersin ile Adana arasında 67 kilometrelik bir demiryolu hattı bulunduğunu ve mevcut haliyle her gün 15 bin yolcu taşındığını söyledi.

Komşu iki kent arasındaki tren yolculuğunun şu an 45 dakika sürdüğünü hatırlatan Su, "Yapacağımız hızlı tren çalışmasıyla 67 kilometrelik tren yolu güzergahını 25 dakikada kat edeceğiz. Şu andaki mevcut trenler ortalama 110 kilometre hızla gidebiliyor. Hızlı tren geldiğinde 160-200 kilometre arası hıza çıkan trenler olacak ve bu güzergahı 25 dakikaya düşürmüş olacağız." dedi.Projenin hızla ilerlediğini aktaran Su, "Altyapı çalışmaları yaklaşık yüzde 90 oranında tamamlandı. Yaklaşık 198 milyon liralık bir proje bu. Yıl sonunda altyapı tamamen bitecek ve üstyapı çalışmaları yapılacak. Ocak ayında üstyapı ihalesi gerçekleştirilecek. Üstyapı içerisinde ise gardaki yeni terminal binası, elektrik işleri, rayların döşenmesi gibi işler olacak." diye konuştu.Su, hat üzerinde gerekli güvenlik önlemlerinin de alınacağını, alt ve üst geçitlerin yapılacağını, ses engelleme duvarlarının da bulunacağını anlatarak, çalışma kapsamında Adana ve Mersin arasındaki iki hatta ilave olarak 2 hattın daha ekleneceğini dile getirdi.