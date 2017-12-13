Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Pazarcı ve Şelale Mahallelerinde iki ayrı ikametin önünden iki motosikletin çalınması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Aşağı Pazarcı Mahallesi'nden çalınan motosiklet aynı gün yine aynı mahallede terk edilmiş halde bulunup sahibine teslim edildi. Şelale Mahallesi'nden çalınan motosikletin ise parçalanarak iki ayrı internet sitesi ve şüpheli E.K. tarafından sosyal medya sayfasından satış ilanı verdiği tespit edildi.

Asayiş Büro Amirliği ekipleri alıcı gibi davranarak, ilanı veren E.K.(17) ve B.D.'yi (20) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı. Öte yandan Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen O.G.'de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.