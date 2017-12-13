Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay dün gece saatlerinde Çatalağzı beldesindeki bir termik santralinde meydana geldi. İddiaya göre, Yasin K. isimli işçi üretim esnasında sıcaklığı yüksek olan deşarj suyu borusunun patlaması üzerine 1 işçi yanarak yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan Yasin K.’nın durumunun ciddi olduğu öğrenildi.