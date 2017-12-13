Sandıklıda Şirinevler Mahallesindeki Çarşamba pazarını öğlen saatlerinde su şebekesinin patlaması sonucu sel bastı. Binlerce ton su bir anda pazar yerinin kurulduğu caddeyi doldurdu. Alış veriş yapan vatandaşlar ile pazarcı esnafı kaldırımlara çıkarak sudan korunmaya çalıştı. Bazı pazarcı esnafının mallarının zarar gördüğü su baskın sonrası Sandıklı Belediyesi ekipleri suyu keserek arızaya müdahale ettiler.
Afyonkarahisar’da semt pazarını sel aldı
13.12.2017 - 18:16 | Son Güncelleme: 13.12.2017 - 18:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki Çarşamba pazarını sel bastı.
Sandıklıda Şirinevler Mahallesindeki Çarşamba pazarını öğlen saatlerinde su şebekesinin patlaması sonucu sel bastı. Binlerce ton su bir anda pazar yerinin kurulduğu caddeyi doldurdu. Alış veriş yapan vatandaşlar ile pazarcı esnafı kaldırımlara çıkarak sudan korunmaya çalıştı. Bazı pazarcı esnafının mallarının zarar gördüğü su baskın sonrası Sandıklı Belediyesi ekipleri suyu keserek arızaya müdahale ettiler.
Etiketler : Afyonkarahisar,sel,yağmur,haberler,
527216 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/527216.aspx
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