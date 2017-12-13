Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sandıklıda Şirinevler Mahallesindeki Çarşamba pazarını öğlen saatlerinde su şebekesinin patlaması sonucu sel bastı. Binlerce ton su bir anda pazar yerinin kurulduğu caddeyi doldurdu. Alış veriş yapan vatandaşlar ile pazarcı esnafı kaldırımlara çıkarak sudan korunmaya çalıştı. Bazı pazarcı esnafının mallarının zarar gördüğü su baskın sonrası Sandıklı Belediyesi ekipleri suyu keserek arızaya müdahale ettiler.



