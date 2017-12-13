Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırkağaç ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı yolda iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Fikret Söğüt yönetimindeki 64 FP 561 plakalı otomobil ile Yeliz Çoban yönetimindeki 48 AAR 68 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki sürücü ile otomobillerde bulunan Mine, Hüseyin ve Nazan Çoban, Emel Çeliktaş, Ayşe Söğüt ve Tezel Demirkol yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla Kırkağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun sis ve görüş mesafesinin azalması dolayısıyla kazanın meydana geldiği öğrenildi.