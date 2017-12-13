Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, balık tutmak üzere Kamış Çayı'na giden vatandaşlar, çayın suyunun siyaha bürünmesi nedeniyle büyük panik yaşadı. Çaya yaklaşan vatandaşlar, çok sayıda balığın kıyıya vurduğunu fark ederek durumu yetkililere bildirdi. Konunun yetkililere bildirilmesinin ardından olay yerine gelen Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekipleri, büyük çoğunluğu sazandan oluşan ölü balıklar ve sudan numune aldı. Jandarma ekipleri ise yasal işlem başlattı. Yetkililer, bölgedeki çevre kirliliği sonucunda sudaki oksijen miktarının azalarak canlıların ölümüne sebep olabileceğinden şüphelendiklerini ve ölümlerin sebebinin yapılacak çalışmanın ardından kesinlik kazanacağını bildirdi.



